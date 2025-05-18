Fenerbahçe'deki seçim kararı sonrası Mahmut Uslu'dan açıklama geldi

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında gerekirse başkan adayı olacağını ifade etmişti.

Uslu, başkan Ali Koç'un eylül ayında kongre kararı almasının ardından açıklama yaptı.

Uslu, eylül ayındaki seçim kararına tepki gösterdi ve imza kampanyasına destek vereceğini söyledi.

"4 AY SONRA KONGRE KARARI ALMA TARİHTE GÖRÜLMEDİ"

Mahmut Uslu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa perşembe günü imza vereceğimi yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Bu açıklama üzerine imzamı salı günü vereceğim. Bu vesileyle bir an önce imza toplanması ve en çabuk şekilde olağanüstü kongre kararı alınması düşüncesindeyim.