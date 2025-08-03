Fenerbahçe'den "Arial" font bilgilendirmesi

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formalarının yazı fontlarında değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), forma setlerindeki numara ve isimlerde "Arial" font kullanma zorunluluğun kaldırılmasıyla ilgili açıklama yayınladı.

"DEĞİŞİKLİK YAPILMASI MAALESEF MÜMKÜN OLMAMAKTADIR"

TFF'nin kulüplere belirli koşullar altında serbestlik tanıdığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, 2025–2026 sezonuna yönelik forma tasarımlarını ve üretimini, üzerindeki isim ve numara yazı karakterlerini içeren baskı malzemeleriyle birlikte, bu tarihten çok daha önce tamamlamıştır. Söz konusu karar, tasarım ve üretim süreci tamamlandıktan sonra alındığından, uygulamaya yönelik bir değişiklik yapılması maalesef mümkün olmamaktadır.