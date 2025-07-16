Fenerbahçe'den Mourinho-Duran iddiasına yalanlama

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran’ın sezon öncesi kampa geç katılması, İspanyol basınında teknik direktör Jose Mourinho'nun tepki gösterdiği yönünde haberlerle gündeme geldi. Ancak kulüpten yapılan açıklama bu iddiaları yalanladı.

MOURINHO: "SONUÇLARINA KATLANIR"

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’de sürdürürken, 20 yaşındaki Kolombiyalı forvetin kampın başında antrenmanlara katılmaması dikkat çekti. İspanyol gazetesi Marca, Duran’ın yokluğunun Mourinho’yu öfkelendirdiğini, hatta “Bu saygısızlık! Kurallara uymayan sonuçlarına katlanır” ifadelerini kullandığını öne sürdü.

FENERBAHÇE: "MOURINHO'NUN BÖYLE BİR AÇIKLAMASI YOK"

Fenerbahçe’den ise bu iddialara net bir yalanlama geldi. Kulübün Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Alper Yemeniciler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun Jhon Duran ile ilgili sözleri tamamen asılsızdır. Hocamız bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştır” dedi.

"DURAN KAMPA KATILDI"

Açıklamada, Jhon Duran’ın akşam saatlerinde Portekiz’in Algarve bölgesindeki kampa katıldığı da belirtildi. Daha önce Aston Villa ve Al Nassr'da disiplinsiz davranışlarıyla gündeme gelen genç oyuncunun bu kez Fenerbahçe’de benzer bir tablo çizip çizmeyeceği ise merak konusu.

AL NASSR'DAN KİRALANMIŞTI

Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak anlaştığı Fenerbahçe, sözleşmenin maliyetini ise açıklamıştı.