Fenerbahçe'den şampiyonluk için prim kararı

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki mücadele, şampiyonluk düğümünü çözecek.

Zirve yarışını doğrudan etkileyecek kritik karşılaşmada lider Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de, başkan Sadettin Saran ve yönetim dikkat çeken bir adım attı.

Sarı-lacivertli kulüpte göreve geldiği günden bu yana şampiyonluk hasretini sona erdirmek için tüm imkanları seferber eden Saran'ın, derbi öncesi oyuncuları motive edecek yeni bir karar üzerinde durduğu öğrenildi.

DERBİ PRİMİ 3 MİLYON DOLAR...

Başkan Saran'ın yöneticilerle gerçekleştirdiği toplantıda, Rizespor maçı öncesi planlanan prim uygulamasının sürdürülmesi fikri gündeme geldi.

Daha önce yönetim, Rizespor karşılaşması ve Galatasaray derbisi için toplam 3 milyon dolarlık prim belirlemişti.

"FEDAKARLIKTAN KAÇINMAMALIYIZ"

Ancak Rize deplasmanında alınan beraberlik, önemli bir fırsatın kaçmasına neden oldu.

Buna rağmen yönetim, derbinin kazanılması halinde söz konusu rakamı oyunculara dağıtmayı planlıyor. Saran'ın da toplantıda, "Rize maçının ardından o gece hiçbirimiz için iyi geçmedi. Bunu kabul ediyorum. Ama hala bir şansımız var ve bunu sürdürmeliyiz. Bu yüzden de hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıyız." dediği öğrenildi.