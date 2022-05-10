Fenerbahçe'den TFF'ye Trabzonspor tepkisi

Fenerbahçe, Trabzonspor'un Spor Toto Süper'deki Altay maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak olmasına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Antalyaspor maçında şampiyonluğu garantileyince taraftar sahaya inmiş ve statta kale ağları dahil ne varsa anı için söküp götürmüştü.

Maçın ardından stat Altay maçına yetiştirilemedi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçın Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

TFF'nin bu kararına Fenerbahçe'den tepki geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile 37.hafta Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı kamuoyuna duyurulmuştur.

Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar yaratan bu zihniyet, 'bir takıma en fazla tavizi verme' hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

"Resmen ödüllendirme demektir"

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.