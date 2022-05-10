Petrol
105.81
-0.12%
Euro
16.12
1.14%
Dolar
15.26
1.15%
Altın
911.30
1.34%
Borsa
2489
0.93%
Bitcoin
495.415
-2.15%
BTXN Coin
14.68
-4.05%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    Fenerbahçe'den TFF'ye Trabzonspor tepkisi

    Fenerbahçe'den TFF'ye Trabzonspor tepkisi

    Fenerbahçe, Trabzonspor'un Spor Toto Süper'deki Altay maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak olmasına tepki gösterdi.
    • 10.05.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Antalyaspor maçında şampiyonluğu garantileyince taraftar sahaya inmiş ve statta kale ağları dahil ne varsa anı için söküp götürmüştü.

    Maçın ardından stat Altay maçına yetiştirilemedi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçın Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

    TFF'nin bu kararına Fenerbahçe'den tepki geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile 37.hafta Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı kamuoyuna duyurulmuştur.

    Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar yaratan bu zihniyet, 'bir takıma en fazla tavizi verme' hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir.

    Fenerbahçe den TFF ye Trabzonspor tepkisi #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

    "Resmen ödüllendirme demektir"

    Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir.

    Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe den TFF ye Trabzonspor tepkisi #2


    İlginizi Çekebilir

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Hastane yolunda kaza: Baba öldü kızı yaralı
    3. Sayfa

    Hastane yolunda kaza: Baba öldü kızı yaralı

    27 yaşındaki genç tren rayların ölü bulundu
    3. Sayfa

    27 yaşındaki genç tren rayların ölü bulundu

    Görüş Bildir