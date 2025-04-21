Fenerbahçeli eski futbolcu kasiyer oldu

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Kulüplerimizde yetişen genç oyunculardan bazıları kariyerleriyle dikkat çekiyor.

İşte onlardan biri de 2017-18 sezonunda Fenerbahçe altyapısından A Takım'a yükselen Ahmet Yiğit Gül oldu.

2018'DE FENERBAHÇE'NİN A TAKIMI'NA YÜKSELDİ

2001 doğumlu Ahmet Yiğit Gül, Fenerbahçe'de yeterince şans bulamadığı için 2018 yılında İstanbulspor altyapısına transfer olmuştu.

İstanbulspor'da da istediğini bulamayan genç golcü; Köroğluspor, Ahmetli Belediyesi, Güroymakspor, Eskişehir Demir Spor, Modafen'de forma giydi.

SPOR MAĞAZASINDA KASİYERLİK YAPARKEN GÖRÜLDÜ

En son 13 Mart 2025 tarihinde Kızılpınar Spor ile sözleşme imzalayan Gül, ünlü bir spor mağazasında kasiyerlik yaparken görüntülendi.

Spor mağazasında çalışmayan başlayan Gül’ün, 2018 yılında Fenerbahçeli eski futbolcu Valbuena ile çekilmiş bir fotoğrafı yeniden gündem oldu.