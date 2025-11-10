Fenerbahçelilere sorduk: İrfan Can Kahveci konusunda hangi teknik direktör haklı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Futbol Takımı'nın, Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklanmıştı.

Açıklanan aday kadroda, Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan İrfan Can Kahveci'nin de yer alması dikkat çekmişti.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kadro dışı kalmasına rağmen İrfan Can'dan vazgeçmedi.

İrfan Can Kahveci, bir önceki milli arada Bulgaristan maçında gol attıktan sonra sakatlık yaşamış ve aday kadrodan çıkartılmasının ardından Gürcistan maçında yer almamıştı.

FENERBAHÇE'DE KADRO DIŞI

Fenerbahçe, 12 Ekim'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'u kadro dışı bırakmıştı.

İrfan Can Kahveci, kadro dışı kararı öncesi bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta süre bulmuştu.

30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

ESH SPOR FENERBAHÇE TARAFTARINA SORDU

Konuyla ilgili tartışma sürerken biz de ESH Spor olarak İrfan Can'ın durumuyla ilgili verilen kararları, Fenerbahçe taraftarına sorduk.

Sarı-lacivertli taraftarlara, 'İrfan Can Kahveci konusunda Tedesco mu haklı yoksa Montella mı?' sorusunu yönelttik.

İşte aldığımız cevaplar...