Vincenzo Montella'dan İrfan Can Kahveci kararı

- A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçları için açıklanan kadrosunda İrfan Can Kahveci de yer aldı.
- Fenerbahçe'de kadro dışı olmasına rağmen Montella, Kahveci'den vazgeçmedi.
- İrfan Can, bir önceki milli arada Bulgaristan maçında sakatlanarak kadrodan çıkartılmıştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
A Milli Futbol Takımı'nın, Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Açıklanan aday kadroda Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan İrfan Can Kahveci'nin de yer alması dikkat çekti.
MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kadro dışı kalmasına rağmen İrfan Can'dan vazgeçmedi.
İrfan Can Kahveci, bir önceki milli arada Bulgaristan maçında gol attıktan sonra sakatlık yaşamış ve aday kadrodan çıkartılmasının ardından Gürcistan maçında yer almamıştı.
FENERBAHÇE'DE KADRO DIŞI
Fenerbahçe, 12 Ekim'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'u kadro dışı bırakmıştı.
İrfan Can Kahveci, kadro dışı kararı öncesi bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta süre bulmuştu.