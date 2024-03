Fenerbahçe’nin 32. başkanı Tahsin Kaya için cenaze töreni düzenlendi

İHA

Fenerbahçe’de 1986-1989 seneleri arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya, son yolculuğuna uğurlandı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yapılan törene Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, futbolcular, şube sorumluları, kulüp çalışanları, iş, siyaset ve spor camiasından birçok isim katıldı.

"103 gollü efsane şampiyonluğumuzun mimarlarından"

Törende konuşan Ali Koç, Tahsin Kaya’nın en kötü günlerinde yanlarında olduklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Benim üzerimde, bizim üzerimizde 6 sene boyunca büyük emekleri vardı"

Tahsin Kaya'nın, kendisi üzerinde de 6 sene boyunca büyük emekleri olduğundan bahseden Ali Koç, şu şekilde konuştu:

Benim için çok özel bir insandı. Tabii ki kayıtsız şartsız tartışmasız onun için her zaman her şeyden önce Fenerbahçe gelirdi. Ben bunu bizzat başkanlık sürecimde çok gördüm, çok tecrübe ettim. Fenerbahçe ile var olanlardan değil, Fenerbahçe için var olanların ta kendisiydi. Saygılı ve saygın, Fenerbahçe’yi en iyi şekilde temsil eden beyefendi bir insandı. Kendini hiçbir zaman öne çıkarmaya çalışmadı ama desteğiyle her zaman her ihtiyacımız olduğunda yanı başımızdaydı. Özellikle en kötü günlerimizde hep yanımızda oldu. Akil insan gibi davrandı. Yeri geldi yol gösterdi, yeri geldi ağabeylik yaptı, yeri geldi moral verdi. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Özellikle işler çok çok kötü giderken, camia baskısı fırtınaya dönüşmüşken, dayanma gücümüz yerle bir olmuşken, o günlerde hiçbir zaman bizlerden vazgeçmedi. Yeri geldi, adeta bizleri yerden kaldırdı. Dayanma gücü verdi. Her kötü günün bir sabahı olduğunu anlattı. Bu 6 senelik süreci tamamlıyorsak, onun da katkıları vardır. Bu davranışı ve 6 sene boyunca verdiği desteği, ofisinde, ailesiyle, dostlarıyla hoş sohbet ve leziz yemekleri hiçbir zaman unutmayacağız. Herkes tabii ki başkanımızı tanıyor ama ben bu 6 senelik süreç boyunca onu çok çok daha iyi tanıma fırsatına ulaştım. Her daim irtibattaydık. Zaman zaman yanına beni çağırırdı. Bazen tek, bazen yönetici arkadaşlarımla yanına giderdim. Zaman zaman da biz onu arardık. Ziyaret etmeyi ihtiyaç duyardık. Yeri gelir ihtiyaç olmaz, hal hatır sormaya giderdik. Ofisinde pek çok konu konuşurduk ama en güzeli Fenerbahçe anılarıydı. Sanki dün yaşanmış gibi bize tüm berraklığıyla o anıları bize yaşatırdı. Ailesinin, Fenerbahçe camiasının ve Türk sporunun başı sağ olsun. Ailesine sabır, kuvvet ve metanet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Başkanımız, nurlar içinde yatsın.