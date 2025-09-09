İsmail Kartal basın toplantısı yapacağını açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco getirildi.

39 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanacağını aktarıldı.

Tedesco'nun yardımcılığını eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün yapacağı belirtildi.

İSMAİL KARTAL'DAN BASIN TOPLANTISI KARARI

Bu kararın resmileşmesinin ardından İsmail Kartal'dan açıklama geldi.

Kartal, kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur" diyerek Fenerbahçe'nin bir evladı olduğunu ve seçim sürecini dikkate alarak şu ana kadar sessiz kaldığını söyleyen Kartal, "Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım" ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.