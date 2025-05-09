Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında penaltı beklentisi

Haber Merkezi
Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Fenerbahçe penaltı bekledi.
FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLENTİSİ
Edin Dzeko, 14. dakikada ceza sahası içine girmek üzereyken Leo Duarte ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.
Hakem Burak Pakkan, topun taca çıkmasının ardından Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo, yaklaşık 1 dakikalık incelemenin ardından oyunun devam etmesini istedi.
Fenerbahçeli futbolcular, oyunun devam etmesi kararına tepki gösterdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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