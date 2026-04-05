Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından takım performansından memnun olduğunu dile getiren Fred, "Bütün takımı tebrik ediyorum. Herkes müthiş oynadı. Bugün galibiyette önemli bir etken olduk. Maça çok hırslı başladık. Kazanmamız gerekiyordu. Topsuz oyunda agresif olmalıydık, olduk. Baskıdan kazandığımız toplarla pozisyonlar bulduk. Daha erken goller bulabilirdik. Son dakikada bulduk ve kazandık" ifadelerini kullandı.

"KEREM'E GÜVENİMİZ TAMDI"

Maçın kaderini belirleyen penaltıya da değinen Fred, "Kerem'in penaltıyı atacağından emindik. O özgüvene sahibiz. Böylesine önemli bir gol attığı için mutluyuz. Galibiyet için mutluyuz. Çok heyecanlı bir galibiyet oldu" dedi.

"ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ"

Şampiyonluk yarışına dair konuşan Fred, "Umudumuz hep çok yüksek. Çok iyi bir takıma sahibiz. Rakibin maçları önemli değil, bakmıyoruz biz. Kendi işimize bakıyoruz. Son etaba girdik ama köprünün altından çok sular akacaktır. Bizler adım adım gitmeliyiz sezon sonuna kadar. Hala hayattayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.