Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında bulduğu gol iptal edildi

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Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin bulduğu bir gol iptal edildi.

56. dakikada Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Edin Dzeko, ortasını yaptı. Bu ortada Youssef En-Nesyri kale ağzından yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

İPTAL EDİLDİ

Yarı Otomatik Ofsayt sisteminden gelen uyarının ardından Edin Dzeko'nun ofsaytta olduğu işaret edildi ve gol iptal edildi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)