Fenerbahçe'nin Göztepe mesaisi başladı

Fenerbahçe, 16 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe ile oynayacağı Süper Lig 2'nci hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve reaksiyon koşuları ile başladı.

Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, idmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Feyenoord maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.