Fenerbahçe'nin, Kayserispor maçı kamp kadrosu belirlendi

Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe yarın Kayserispor'a konuk olacak.

Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu.

Kadroda sakatlıkları bulunan Marco Asensio, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek yer almadı.

KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin 20 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Sidiki Cherif.