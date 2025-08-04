Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolculuğunda kritik bir haftaya giriyor...

Sarı lacivertli ekip, 3. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde ise play-off etabına kalacak.

NICE-BENFICA EŞLEŞMESİNİN GALİBİ RAKİP OLACAK

Bu kapsamda İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.

Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TARİHLER DE AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin turu atlaması halinde karşılaşacağı rakibiyle ilk maçı 19 ya da 20 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.

Rövanş mücadelesi ise 26 ya da 27 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.