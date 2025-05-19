Haber Merkezi
Süper Lig’de şampiyonluk yarışının galibi bir kez daha Galatasaray oldu.
Yine şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin ise kupa hasreti 11 yıla çıktı.
11 yıldır şampiyonluk yüzü görmeyen sar-lacivertlilerle ilgili sosyal medyada espriler havada uçuştu.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK HASRETİ AZERBAYCAN'DA DA GÜNDEM OLDU
Birbirinden komik espriler yapılırken, Fenerbahçe'nin şampiyon olamama geyiklerine kardeş ülke Azerbaycan'dan da katılanlar oldu.
Azerbaycan'da çekilen bir videoda Fenerbahçe formalı genç tiye alındı.
PAYLAŞILAN VİDEO İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ
Paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken bazı sarı-lacivertli taraftarlar da tepki gösterdi.
İşte o paylaşım...
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