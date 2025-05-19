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Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırması Azerbaycan'da espri konusu oldu

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırması Azerbaycan'da espri konusu oldu Galatasaray'ın bir kez daha şampiyonluğa ulaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin lig kupası hasreti 11 yıla çıktı. Hal böyle olunca Azerbaycan'da çekilen esprili bir video izleyenleri güldürdü...