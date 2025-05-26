Fenerbahçe’ye sezonun ilk kırmızı kartı: Mert Müldür tarihe geçti

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. haftasında Hatayspor ile oynadığı mücadelede sezonun en büyük sürprizlerinden birini yaşadı. Fair-Play sıralamasında zirvede yer alan sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

MERT MÜLDÜR'DEN HEM KENDİSİ HEM DE KULÜBÜ ADINA BİR İLK

Mersin'de oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında, rakibin net gol pozisyonunu engelleyen Mert Müldür, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Milli futbolcu böylece Fenerbahçe kariyerindeki ilk kırmızı kartı alırken, sarı-lacivertliler de 2024-2025 sezonunda ilk kez bir oyuncusunun oyun dışı kalmasına tanıklık etti.

Maç öncesine kadar 75 sarı kartla en centilmen takım unvanını taşıyan Fenerbahçe, bu kartla Fair-Play karnesinde önemli bir kırılma yaşadı.