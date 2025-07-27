Ferdi Kadıoğlu kasım ayından beri ilk kez sahada Kasım ayından bu yana sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, uzun süren sakatlığının ardından ilk maçına çıktı.

Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sol ayak baş parmağında kapsül yırtığı tespit edilmişti. Milli oyuncu, sakatlık sonrası operasyon geçirmişti. 8 AY SONRA DÖNDÜ Kadıoğlu, uzun bir aranın ardından yeniden sahalara döndü... Kasım ayından bu yana forma giyemeyen milli futbolcu, geçirdiği sakatlık sonrası ilk kez takımla birlikte maça çıktı. Taraftarların dört gözle beklediği dönüş, büyük sevinçle karşılandı. "FERDİ'Yİ SAHADA GÖRMEK HARİKA" İngiliz ekibi, Ferdi'yi sosyal medya hesaplarında paylaşarak, "Kasım ayından bu yana Ferdi'yi ilk kez sahada görmek harika." ifadelerini kullandı. Brighton forması altında geçen sezon 8 maçta süre bulan milli futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı. Deneyimli oyuncu, sakatlığının ardından toplamda 36 maçta forma giyemedi. Eshspor Haberleri Toprak Razgatlıoğlu’ndan Macaristan’da tarihi zafer

Fenerbahçe'den Jose Mourinho'ya transfer yanıtı geldi

Trabzonspor'un Erzurum kampı tamamlandı