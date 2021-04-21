Fernando Muslera: 1 puan kazandık

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

1 puan kazandıklarının altını çizen Muslera, "Çok üzgünüz. 3 puan istiyorduk. Bir şans geçmişti elimize. Rakip puan kaybetti, güzel şanstı ama iyi değerlendiremedik. Realist olmak gerekirse 1 puan kazandık. 2 puan kaybetmedik." dedi.

"KAFAMIZI KALDIRMALIYIZ"

Yine şans yakalayacaklarını söyleyen Galatasaray kaptanı, "Şanslar geliyor, gelmiyor değil. Bundan sonra da gelecektir. Kafamızı kaldırmalıyız. Son saniyeye kadar mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"HENÜZ 6 MAÇIMIZ DAHA VAR"

Kazanmaları gerektiğini vurgulayan Fernando Muslera, "Kendi sahamızda kazanmamız gereken maçlar oynuyoruz, kazanmamız lazım. Henüz 6 maçımız daha var. En iyi şekilde konsantre olup, hatalarımızı düzeltip, daha iyi çalışarak hazırlanmalıyız." şeklinde konuştu.