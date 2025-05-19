Fernando Muslera, 13 yıl sonra penaltı golü attı

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyon oldu.

PENALTIDAN GOLÜ BULDU

Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Mulsera, takımının 3. golünü attı.

Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Muslera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Golün ardından kulübedeki futbolcular dahil, 38 yaşındaki kaleciye koştu ve golün sevincini birlikte yaşadı.

2012'DE ATMIŞTI

Fernando Muslera daha önce Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda 8 Nisan 2012 tarihinde deplasmanda oynadıkları Manisaspor karşılaşmasında da yine penaltıdan gol kaydetmişti.

Muslera böylece Galatasaray kariyerinde 2. gol sevincini yaşadı.

"ATARSAN KIRILMAM"

Öte yandan Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt, Galatasaray'ın şampiyonluk maçında Muslera'nın kendisine penaltıdan gol atmasıyla ilgili olarak Beyaz TV'ye konuştu.

Bilal, şu açıklamayı yaptı:

Penaltıyı vermeyebilirdi de hakem, Morata benim ayağıma vurdu. Ben zaten yerdeydim, ayağımı yukarı kaldıramazdım. Sonuçta Muslera, kalıp kalmayacağı belli değil. Belki onun son maçıydı. Ona da onu söyledim maçta. Güzel bir diyaloğumuz var Muslera'yla. Ona zaten 'Atarsan kırılmam sana karşı' dedim. Çünkü örnek aldığım bir kaleci, saygı duyduğum bir kaleci. Çok şey öğrendiğim bir kaleci hatta... Galatasaray hak ettiği şampiyonluğu kutluyor. Onları tebrik ediyorum.