Haberler



Futbol



Fernando Muslera ve Dries Mertens Galatasaray formasını son kez giydi

Fernando Muslera ve Dries Mertens Galatasaray formasını son kez giydi Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada Galatasaray formasıyla son maçlarına çıkan Fernando Muslera ve Dries Mertens, mücadelenin son anlarında oyundan alınırken duygusal anlar yaşandı.