FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda rekor para ödülü verildi

ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ve finalde Paris Saint Germain'i (PSG) yenen Chelsea'nin şampiyonluğa ulaştığı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda toplam 1 milyar dolar para ödülü dağıtıldı.

1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluştu.

1 MİLYAR DOLAR DAĞITILDI

Gelmiş geçmiş en yüksek para ödülünün dağıtıldığı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Chelsea, 114 milyon 600 bin dolar kazandı.

Turnuvada en az para ödülünü ise 4.6 milyon dolar ile Auckland City aldı.

EN ÇOK KAZANAN 8 TAKIM

İşte FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda en fazla para ödülü kazanan 8 takım...

Chelsea: 114. 6 milyon dolar

PSG: 106.9 milyon dolar

Real Madrid: 82.5 milyon dolar

Fluminense: 60.8 milyon dolar

Bayern Münih: 58.2

Borussia Dortmund: 52.3

Manchester City: 51.7 milyon dolar

Palmeiras: 39.8 milyon dolar