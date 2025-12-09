Fildişi kadrosu açıklandı: Wilfried Singo yok...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray’da Wilfried Singo, Süper Lig’deki Gençlerbirliği maçında sakatlanmıştı.

Singo sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe, Samsunspor ve Union Saint-Gilloise maçlarını kaçırmıştı.

Monaco karşısında da forma giyemeyecek olan oyuncunun milli takıma davet edilip edilmeyeceği merak konusuydu.

SINGO YOK, OULAI VE OPERI GİDİYOR

Ve Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Singo, kadroya davet edilmedi.

Süper Lig'den Çaykur Rizespor forması giyen Christopher Operi ve Trabzonspor'da forma giyen Christ Inao Oulai ise kadroya davet edilen isimler oldu.

"İNŞALLAH AFRİKA KUPASI'NA ÇAĞIRMAZLAR"

Öte yandan Okan Buruk geçtiğimiz günlerde Singo'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Singo'yu en kısa zamanda iyileştireceğiz. İnşallah Afrika Uluslar Kupası'na çağırmazlar. Şu anda sakatlığı var. Bu oyuncuları hazırlayıp Afrika Kupası'na gönderirsek mutlu olmayız. Ismail Jakobs ile Wilfried Singo'nun bizimle kalıp iyileşmesi lazım. Şu anda bir turnuva oynayabilecek durumda değiller." ifadelerini kullanmıştı.