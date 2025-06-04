Filip Kostic resmen Fenerbahçe'den ayrıldı

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Fenerbahçe'de sezonun bitmesiyle birlikte yaprak dökümü sürüyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'in ardından bir isimle daha yollar resmen ayrıldı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Fenerbahçe, Filip Kostic'in 30 Haziran'da bitecek olan kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını TFF'ye bildirdi.

NELER DEMİŞTİ?

Kostic sezonun son maçı olan Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada ayrılığı duyurmuştu.

Sırp yıldız açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

Şu an karar vermek zor. Juventus'a döneceğim ve birkaç hafta içinde Dünya Kupası'nda yer alacağım. Ancak Fenerbahçe forması giymek benim için mutluluktu. Umarım taraftarları mutlu edebilmişimdir.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sezon başında Juventus'tan kiralanan Sırp futbolcu, ilk maçına 7. haftada Antalyaspor deplasmanında çıktı.

32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de 22'si 11 olmak üzere 27 karşılaşmada görev yaptı.

Teknik heyetin 3'lü savunma sistemine geçtiği dönemlerde orta sahanın solunda şans bulan Kostic, 20 maçla en fazla bu mevkide formasını terletti.

13 müsabakada sol bekte forma giyerken, 1 kez de sol açıkta mücadele etti.

Filip Kostic, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 6-2 kazandığı Kayserispor deplasmanında gol sevinci yaşadı.

Kostic, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta da 90 dakika sahada kalırken, Türkiye Kupası'nda ise 4 müsabakada forma giydi.

Kupada Gaziantep FK filelerini de havalandırdı. Kostic, tüm kulvarlarda 9 asistlik performans sergiledi.