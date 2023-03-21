Flamengo tribünleri Vitor Pereira'a eşek diye bağırdı Brezilya ekiplerinden Flamengo'yu çalıştıran Vitor Pereira zor günler geçiriyor. Kritik maçlarda aldığı mağlubiyetler sonrasında eleştiri oklarını üzerine çeken Portekizli çalıştırıcının günden güne taraftarlarla arasındaki gerilim artıyor.

Daha önce iki farklı dönemde Fenerbahçe'nin de teknik direktörlüğünü yapan Vitor Pereira, son olarak takımının Carioca Kupası yarı finalinde Vasco da Gama ile karşılaştığı ve sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldığı maç esnasında tribünlerin protestosuna maruz kaldı.

Flamengo taraftarları Pereira'nın 79. dakikada Arrascaeta'yı oyundan almasının ardından hep bir ağızdan 'eşek' diye bağırmaya başladı.

"Hafta boyunca ağrı hissetti"

Pereira ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Arrascaeta hafta boyunca ağrı hissetti. Bunu herkes biliyor. Oynaması konusunda şüphelerimiz vardı ancak yarı final karşılaşması oynadığımız için biraz risk aldık. Doğal olarak oyun boyunca ağrıları vardı. Bundan dolayı da makul bir zamanda onu oyundan aldık. O bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Eleştirilerin gölgesinde Flamengo'nun başında 17 karşılaşmaya çıkan Vitor Pereira, bu karşılaşmalarda 1.76 puan ortalaması tutturdu.