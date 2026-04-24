Vincenzo Montella'dan Arda Güler hamlesi geldi

A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in forması giyen yıldız futbolcusu Arda Güler sakatlandı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada Arda Güler'in uyluk kasından sakatlandığı duyurulmuş, sezonu kapatan milli futbolcunun 2026 Dünya Kupası'na yetişip yetişemeyeceği ise soru işareti olmuştu.

Arda'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilmişti.

A Milli Takım'ın teknik heyeti sakatlık haberini alır almaz telefona sarıldı.

MONTELLA HAREKETE GEÇTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler'i arayan ilk isim oldu.

İtalyan teknik adamın, milli futbolcuya durumunu sorduğu ve moralini bozmamasını istediği belirtildi.

Öte yandan A Milli Takım'ın teknik heyeti de Real Madrid cephesiyle irtibata geçti ve Arda'nın raporlarının kendilerine yollanmasını talep etti.

HAZIRLIK MAÇLARINDA RİSKE EDİLMEYECEK

Türkiye'nin 14 Haziran'da Avustralya ile oynanacak 2026 Dünya Kupası maçına kadar hazır olması bekleniyor.

Milli futbolcunun turnuva öncesindeki hazırlık maçlarında ise riske atılmayacağı belirtildi.