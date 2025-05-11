Formunu koruyor! Rafa Silva’dan son 4 maçta 3 gol

İHA

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda tecrübeli oyuncu Rafa Silva, Adana Demirspor karşısında müsabakanın 29. dakikasında ağları havalandırarak takımının maçtaki ilk golünü attı.

SON 4 MAÇTA 3 GOL

Bu sezon performansıyla hücum hattının en önemli isimlerinden bir tanesi olan Rafa, ligde oynadıkları son 4 mücadelede 3 kez havalandırmayı başardı.

Rafa Silva, 32. haftada Göztepe, 33. haftada ise Hatayspor filelerini 1’er kez havalandırmayı başarmıştı.

90 DAKİKA OYNADI

Adana temsilcisi karşısında maça 11’de başlayan 31 yaşındaki oyuncu 90 dakika sahada kaldı.