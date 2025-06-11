Haber Merkezi
Süper Lig'de 2024-2025 futbol sezonunda şampiyonluğa Galatasaray ulaştı.
Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, 5. yıldızın da sahibi oldu.
İki takımın rekabeti, Polonya Milli Takımı'nın kampına da taşındı.
SZYMANSKI'YE ŞAKA YAPTI
Galatasaray'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçeli arkadaşı Sebastian Szymanski'ye şaka yaptı.
Sarı-kırmızılı oyuncu, Polonya Milli Takım kampında 26 yaşındaki yıldızın dolabına Galatasaray Store poşeti koydu.
Poşeti gören Szymanski, gülümseyerek "Skandal" ifadesini kullandı.
"SANA KUTLAMALARI İZLETEYİM"
Frankowski'nin "Otur, sana kutlamaları izleteyim." şeklindeki takılmasına sarı-lacivertli oyuncu, "Canlı izledim." karşılığını verdi.
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