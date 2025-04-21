Fransa'da şaşkına çeviren olay: Hakeme tribünden mermi attılar

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Ligue 1’in 30. haftasında oynanan Saint-Etienne ile Olympique Lyon arasında oynanan mücadelede yaşanan bir olay, akşama damga vurdu.

Karşılaşmanın ilk golü, 10. dakikada Saint-Etienne’in genç yıldızı Lucas Stassin’den geldi.

Belçikalı forvetin golüyle Yeşiller öne geçerken, tribünlerde büyük sevinç yaşandı.

HAKEMİN KAFASINA MERMİ ATTILAR

Ancak 43. dakikada yardımcı hakem, Saint-Etienne tribünlerinden atılan bir mermi ile başından yaralandı.

Yaşanan bu olay sonrası maç geçici olarak durduruldu ve iki takım soyunma odasına gitti.

ORTALIK KARIŞTI: MAÇ DURDU

Daha sonra stadyumda yapılan anonsla seyircilere uyarıda bulunuldu ve maçın tekrar kesintiye uğraması halinde tatil edileceği ifade edildi.

Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından mücadele yeniden başladı.

