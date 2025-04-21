Fransa'da şaşkına çeviren olay: Hakeme tribünden mermi attılar

Ligue 1’in 30. haftasında oynanan Saint-Etienne ile Olympique Lyon arasında oynanan mücadelede yaşanan bir olay, akşama damga vurdu.
Karşılaşmanın ilk golü, 10. dakikada Saint-Etienne’in genç yıldızı Lucas Stassin’den geldi.
Belçikalı forvetin golüyle Yeşiller öne geçerken, tribünlerde büyük sevinç yaşandı.
HAKEMİN KAFASINA MERMİ ATTILAR
Ancak 43. dakikada yardımcı hakem, Saint-Etienne tribünlerinden atılan bir mermi ile başından yaralandı.
Yaşanan bu olay sonrası maç geçici olarak durduruldu ve iki takım soyunma odasına gitti.
ORTALIK KARIŞTI: MAÇ DURDU
Daha sonra stadyumda yapılan anonsla seyircilere uyarıda bulunuldu ve maçın tekrar kesintiye uğraması halinde tatil edileceği ifade edildi.
Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından mücadele yeniden başladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış