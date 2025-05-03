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Fred'den Fenerbahçe paylaşımı: Türkiye'nin en büyük kulübü

Fred'den Fenerbahçe paylaşımı: Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, sosyal medya hesabından "118 yıllık tutku, ihtişam ve büyüklük. Türkiye'nin en büyük futbol kulübünün renklerini giymekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.