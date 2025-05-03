Fred'den Fenerbahçe paylaşımı: Türkiye'nin en büyük kulübü

Haber Merkezi
Türk sporunda 9 branşta faaliyet gösteren Fenerbahçe Spor Kulübü, kuruluşunun 118. yılını kutluyor.
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred, sosyal medya hesabından kulübün kuruluşunu kutladı.
"118 YILLIK TUTKU, İHTİŞAM VE BÜYÜKLÜK"
Nostalji Fenerbahçe formasıyla paylaşım yapan Brezilyalı isim, şu ifadeleri kullandı:
118 yıllık tutku, ihtişam ve büyüklük. Türkiye'nin en büyük futbol kulübünün renklerini giymekten gurur duyuyorum.
FENERBAHÇE'DE 76 MAÇA ÇIKTI
12 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de 76 maça çıktı.
Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 16 asistle mücadele etti.
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