Fred'den Fenerbahçe paylaşımı: Türkiye'nin en büyük kulübü
Haber Merkezi

Türk sporunda 9 branşta faaliyet gösteren Fenerbahçe Spor Kulübü, kuruluşunun 118. yılını kutluyor.

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred, sosyal medya hesabından kulübün kuruluşunu kutladı.

"118 YILLIK TUTKU, İHTİŞAM VE BÜYÜKLÜK"

Nostalji Fenerbahçe formasıyla paylaşım yapan Brezilyalı isim, şu ifadeleri kullandı:

118 yıllık tutku, ihtişam ve büyüklük. Türkiye'nin en büyük futbol kulübünün renklerini giymekten gurur duyuyorum.

FENERBAHÇE'DE 76 MAÇA ÇIKTI

12 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de 76 maça çıktı.

Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 16 asistle mücadele etti.

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Emre Çalışkan
Editor