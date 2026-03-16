Fuat Çapa: Bu sene Samsunspor'un 13-14 puanı yok oldu

Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında Kayserispor’u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, açıklamalarda bulundu.

İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Fuat Çapa, "İlk devre oyun olarak gayet iyiydi. Girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Golden sonra tutku, coşku bizim adımıza sevindiriciydi. 2-0 olsaydı bizim adımıza daha iyi olacaktı. Ne Var'ın müdahale etmesi ne hakemin orada penaltı pozisyonunu es geçmesi anlaşılır gibi değil. Bizde bu sene bu tür olaylar biraz fazla oluyor. İkinci devrede talihsiz bir gol yedik. Rakibin attığı şut dönüşü top Borevkovic’in ayağına çarptı. Ondan sonra kısa süreçte biraz açıkçası inisiyatifi bıraktık. İkinci devrede bizim beklemediğimiz veya son haftalarda alışık olmadığımız bir Samsunspor gördük sahada. Oyundan mutlu olduğumu söyleyemem maalesef. 2-1'den sonra yakalamış olduğumuz pozisyonlar var daha iyi değerlendirilebilirdi. Ama maalesef değerlendiremedik. Yine ikinci devrede ofsayt pozisyonu veriyor hakem. Bize göre ofsayt değil, penaltı olması gerekiyor. Ofsayt veriyorsan neden 18 içerisinde ya da 18 çevresinde ofsayttı kullandırıyorsun? Orta sahadan kullandır. Yani burada tamamen bir tutarsızlık var, çok net bir şekilde. Üzücü açıkçası." dedi.

"OYUNUMUZU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bu sene haksız puan kayıpları yaşadıklarını da vurgulayan Çapa, "Oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bunu geliştirirken zaman zaman elimizde olmayan kararlar engel oluyor. Bu sene gerçekten kaba bir hesap yaptığımızda 13–14 puanımızın yok olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Antep’te başlayıp içeride oynadığımız Fenerbahçe karşılaşması, deplasmanda oynadığımız Galatasaray karşılaşması, tekrar içeride oynadığımız Antep karşılaşması gibi maçlar var. Yani üzücü. Çünkü bunlar çok ciddi puanlar. Eğer bunları yaşamamış olsaydık şu anda hedef olarak bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama yapacak bir şey yok. Elimizden geldiği kadar sahada, sportmence mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

"KENDİSİ BİR ŞEY HİSSETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Olivier Ntcham’ın maçın başında sakatlanarak oyundan çıkmasını da değerlendiren Çapa, "Kendisi bir şey hissettiğini söyledi. Yarın MR çekilecek, tam olarak ne olduğu belli olacak. Kendisi yırtık olmadığını, sadece çekme hissettiğini söyledi. Umarım ciddi bir durum yoktur." şeklinde konuştu.