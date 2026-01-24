Gabriel Sara bu sezonki gol sayısını 4’e yükseltti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarla Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara 2 gol kaydetti.

İKİ GOL ATTI

Müsabakanın 31. saniyesinde yapılan baskı sonucu kazanılan topta İlkay Gündoğan’ın topuk pasıyla topla buluşan Sara, rakibini geçip ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Maçın 51. dakikasında da Roland Sallai’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Gabriel Sara, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

90 DAKİKA SAHADA KALDI

26 yaşındaki futbolcu böylece hepsi ligde olmak üzere bu sezonki gol sayısını 4’e yükseltti.

Maça 11’de başlayan Gabreil Sara, 90 dakikada sahada kaldı.

"İLK YARIDA BİRAZ ZORLANDIK"

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Sara, özellikle iki yarı arasındaki farklara dikkat çekti.

Karşılaşmanın ilk bölümünde istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Sara, "Açıkçası ilk yarıda biraz daha zorlandık. Rakibe topa sahip olma imkânı verdik. İkinci yarı ise bizim için çok daha farklı geçti" ifadelerini kullandı.

GOLLER VE BİTİRİCİLİK VURGUSU

Attığı gollerle ilgili soruya da yanıt veren Brezilyalı futbolcu, kafa golüyle ilgili olarak, "Türkiye'ye gelmeden önceydi diye tahmin ediyorum. Çok mutluyum. Bitiriş konusunda çalışıyorum ve attığım gollerle ilgili kendimi iyi hissediyorum" dedi.

MANCHESTER CITY MAÇI MESAJI

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City maçıyla ilgili de konuşan Sara, karşılaşmanın önemini vurgulayarak, "Kesinlikle bu sezonun en önemli maçı olacak. İnanılmaz bir rakibe karşı oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.