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Galatasaray - Başakşehir maçının VAR’ı Halil Umut Meler

Galatasaray - Başakşehir maçının VAR’ı Halil Umut Meler Süper Lig’in 38. ve son haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler oldu.