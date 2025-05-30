Galatasaray - Başakşehir maçının VAR’ı Halil Umut Meler

İHA
Süper Lig’in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, bugün saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Başakşehir’i ağırlayacak.
Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.
VAR HAKEMİ HALİL UMUT MELER
Mücadelede VAR koltuğunda Halil Umut Meler görev yapacak. Meler’e, AVAR’da Mehmet Salih Mazlum eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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