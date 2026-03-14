Galatasaray - Başakşehir: Muhtemel 11'ler

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Torreira, İlkay, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Fayzullayev, Selke.

4 PUAN FARKLA LİDER DURUMDA

Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 61 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.

RAMS Başakşehir ise 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde etti ve 5. sırada yer aldı.

OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle yarınki RAMS Başakşehir maçında takımının başındaki yerini alamayacak.

Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Buruk, yarın eski takımının karşısında maça çıkamayacak.