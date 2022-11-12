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    Galatasaray, Başakşehir'e fark attı

    Galatasaray, Başakşehir'e fark attı

    Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.
    • 12.11.2022 - 21:52
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 22:01
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    Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Galatasaray 7 golle kazandı

    Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 14, 59 ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45. dakikada penaltıdan Mauro Icardi, 45+3. dakikada Ndayishimiye (kendi kalesine), 65. dakikada Dries Mertens ve 87. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.

    Karşılaşmada Galatasaray'ın 2. golünü atan Icardi, 3. golde de Kerem'e asist yapan isim oldu.

    Galatasaray, Başakşehir e fark attı #1

    Galatasaray'ın 2 şutu direkten döndü

    Galatasaray'ın ayrıca karşılaşmada 2 şutu direkten döndü. Sarı-kırmızılıların ligde ise toplam 13 şutu direkten geri geldi.

    Galatasaray, Başakşehir e fark attı #2

    Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi

    Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 27 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi. Başakşehir 24 puanda kaldı.

    Galatasaray, Dünya Kupası arası sonrası sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Başakşehir, Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

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