Galatasaray, Bodo/Glimt maçına hazır!

- Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda dayanıklılık, çabukluk ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
- Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
İDMANDAN NOTLAR
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Dayanıklılık ve çabukluk çalışmasıyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde, iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yapıldığı bildirildi.
Antrenmanın Bodo/Glimt maçı taktik çalışmasıyla sonlandığı aktarıldı.
SINGO, İDMANA KATILMADI
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, antrenmana katılmadı.
GALATASARAY'IN KONUĞU BODO
Galatasaray, yarın saat 19.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Bodo/Glimt'i konuk edecek.