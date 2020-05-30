Galatasaray, Burak Kapacak'ın peşine düştü Potansiyelli genç oyunculara yönelen Galatasaray, Bursaspor'un 20 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak için yeşil-beyazlı ekibe para artı oyuncu teklif etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı sağ kanadı 1. ligde buldu.

Yerli ve potansiyelli genç oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, Bursaspor'un yetenekli futbolcusu Burak Kapacak'la ilgileniyor.

18 MAÇTA 7 ASİST YAPTI

Cimbom'un, bu sezon çıktığı 18 maçta 7 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Burak için yeşil-beyazlılara para artı oyuncu önerdiği, Bursaspor'un ise Galatasaray'ın bu teklifine henüz cevap vermediği öğrenildi.

F.BAHÇE VE TRABZONSPOR DA İSTİYOR

Sağ bekte de görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgilendiği genç oyuncunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu.