Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluğunu ilan edebilir Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde Galatasaray, cumartesi günü Sivasspor maçına şampiyonluğu garantilemek için çıkacak.

Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk yarışını bitirebilir.

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u ağırlayacağı maçta puan kaybetmesi durumunda Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.

68 puanda olan Fenerbahçe; Trabzonspor ile berabere kalırsa 69, Trabzonspor'a yenilirse 68 puanda kalacak. Geride 2'si hükmen olmak üzere toplam 4 maçı olan Fenerbahçe, maksimum 80-81 puana çıkabilecek.

Derbiye şampiyon çıkılabilir

76 puanlı Galatasaray ise Sivasspor'u yenerse 79 puana çıkacak. Sivasspor maçı sonrası 1'i hükmen, toplam 3 maça çıkacak Galatasaray ise 82 puanı garantilemiş olacak.

Galatasaray, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarını kaybetse dahi Fenerbahçe'nin gerisine düşemeyecek ve şampiyonluğunu cumartesi günü Sivasspor'u yenmesi ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde garantileyecek.