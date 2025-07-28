Galatasaray, Donnaruma'ya teklif yaptı: İtalyan kaleciden cevap geldi

Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yaz transfer dönemini Leroy Sane'ye 3 yıllık imza attırarak sansasyonel şekilde açan ve Victor Osimhen için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda kalenin emanet edileceği isim merak ediliyordu.

Marc-Andre ter Stegen ve Yann Sommer gibi isimleri listesinde bulunduran Galatasaray'ın gündemine Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG'den Gianluigi Donnarumma'yı gündemine almıştı.

İTALYANLAR YAZDI: GALATASARAY YÜKSEK BİR TEKLİF SUNDU

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın aktardığı bilgilere göre, Sarı-Kırmızılılar, Donnarumma'ya "yüksek bir teklif" sundu.

Ancak yıldız kaleci şu aşamada bekleme kararı aldı. Bu nedenle transferin şu an için kolay olmadığı ifade edildi.

Aynı haberde, Paris Saint-Germain'in Donnarumma ile yeni sözleşme imzalamaya dair herhangi bir adım atmadığı da belirtildi.

Öte yandan Premier Lig devi Manchester City'nin de kalecinin durumunu yakından takip ettiği bildirildi.

DONNARUMA BEKLEME KARARI ALDI

Eğer Donnarumma, PSG ile sözleşme yenilemezse İngiliz kulübünün devreye girebileceği belirtildi.

2026 yazına kadar PSG ile kontratı bulunan İtalyan eldivenin geleceği belirsizliğini koruyor. Fransız kulübü ise yıldız ismin ayrılığına sıcak yaklaşabilir.

PSG ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon çıktığı 47 maçta kalesinde 43 gol görmüş ve 17 müsabakada rakiplerine gol izni vermemişti.