Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini derbide sürdürdü

Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini derbide sürdürdü
Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Trendyol Süper Lig’de yenilmezlik serisini 34 maça çıkardı.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi ağırladı.

GALATASARAY’DAN 34 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Derbiden 3-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar sahasında yenilmezliğini sürdürdü.

RAMS Park’ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 34 maçta kaybetmedi.

Aslan bu süreçte 27 galibiyet elde ederken, 7 defa da berabere kaldı.

Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 16 müsabakanın 12’sini kazanırken, 4’ünden beraberlikle ayrıldı. 

