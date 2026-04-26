LGS sınavı öncesi altın tavsiyeler! Yeni nesil sorulara dikkat

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından güncellenen takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sınav başvuruları tamamlandı.

Sekizinci sınıf müfredatını kapsayan, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşan sınav, beceri temelli mantık-muhakeme sorularından oluşacak.



LGS sınavı yaklaşırken, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Korkmaz Keskendir, sınav sürecine dair öğrencilere hem moral veren hem de yol gösterici nitelikte önemli açıklamalarda bulundu.

"SINAV SADECE BİR EVRE"

Keskendir, sınavın yalnızca bir evre olduğunu hatırlatarak, öğrencilerin süreci daha sağlıklı geçirmesi için dikkat edilmesi gereken başlıklara değindi.

“SINAVLAR HAYATIN KENDİSİ DEĞİL, BİR PARÇASIDIR”

Keskendir, öğrencilerin sınava yükledikleri anlamı dengede tutmaları gerektiğini belirterek, “Sınavlar eğitim hayatının doğal bir sürecidir, hayatın tamamı değildir. Kaygı düzeyini düşürmek başarının anahtarıdır.

"SORULARA DOĞRU STRATEJİ İLE YAKLAŞIN"

“Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri’nde her biri 20; Sosyal, Din Kültürü ve İngilizce derslerinden ise 10’ar soru yöneltiliyor. Ancak önemli olan sadece konuyu bilmek değil, sorulara doğru stratejiyle yaklaşmaktır.” ifadelerini kullandı.

ZAMAN YÖNETİMİ VE DENEME SINAVLARI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Keskendir, sınavda zaman yönetiminin başarının temel anahtarlarından biri olduğunu belirterek, öğrencilere geçmiş LGS sınavlarını birebir süre tutarak çözmelerini önerdi.

Keskendir, “Gerçek sınavı simüle edecek şekilde yapılan denemeler, hem sınav stresini azaltacak hem de zamanı doğru kullanma alışkanlığı kazandıracaktır.” diyerek düzenli deneme çözmenin önemine değindi.

SINAVDAN GÜNLER ÖNCE DERS ÇALIŞMAYI BIRAKIN

Sınav öncesinde zihinsel dinlenmeye de vurgu yapan Keskendir, öğrencilerin sınava 1-2 gün kala ders çalışmayı bırakıp zihinsel olarak rahatlamaya yönelmeleri gerektiğini belirterek, "Bu dönemde sınav gündeminden uzaklaşmak, sınav anında zihinsel berraklık sağlayacaktır.” dedi.

SINAV GÜNÜ STRATEJİSİ: BİLDİĞİNİZ SORULARDAN BAŞLAYIN

Sınav anında öğrencilerin önce en iyi bildikleri sorulardan başlaması gerektiğini belirten Keskendir, bilinmeyen sorularla zaman kaybetmemenin kritik bir strateji olduğunu vurguladı. Her sorunun en az bir kez okunmasını önerdi.

"ARA DEĞERLENDİRME YAPILMAMALI"

Birinci ve ikinci oturum arasında öğrencilerin sınav üzerine konuşmaktan kaçınmaları gerektiğini belirten Keskendir, bu tür değerlendirmelerin moral bozukluğuna neden olabileceğini söyledi.

"SINAV ÖNCESİ PSİKOLOJİK DENGE, BİLGİ KADAR ÖNEMLİ"

Korkmaz Keskendir’in açıklamaları, öğrencilerin yalnızca akademik değil, psikolojik açıdan da LGS sürecine sağlıklı bir şekilde hazırlanmasının önemine dikkat çekerek, "İyi bir hazırlık süreci, başarılı bir sınavı beraberinde getirir." dedi.

YENİ NESİL SORULARA DİKKAT

LGS sisteminde 2018 sonrası yapılan değişikliklere değinen Keskendir, sınavın artık bilgi ezberine değil, okuma-anlama ve muhakeme becerilerine dayandığını vurguladı.

YENİ NESİL SORULARA ÖRNEKLER

Aşağıdaki şekilde trafik lambaları gösterilmiştir. Trafik lambaları sırasıyla kırmızı, sarı ve yeşil renkte yanmaktadır. Kırmızı ışık 30 saniye, sarı ışık 10 saniye, yeşil ışık 20 saniye süreyle sırayla yanmaktadır. Bu yanma işlemi sürekli devam etmektedir.

1. Sırada: Kırmızı ışık yanıyor.

Kırmızı ışık, 30 saniye yanıyor.

2. Sırada: Sarı ışık yanıyor.

Sarı ışık, 10 saniye yanıyor.

3. Sırada: Yeşil ışık yanıyor.

Yeşil ışık, 20 saniye yanıyor.

BİRİNCİ SORU

Yukarıdaki şekilde saat 15.00'da ışıklar yanmaya başlıyor. 5 dakika sonra kırmızı ışık kaç saniye yanmıştır?

A- 140 B- 150 C- 180 D- 320

İKİNCİ SORU

Yukarıdaki şekilde saat 16.00'da ışıklar yanmaya başlıyor. 60 dakika sonra kırmızı ışık kaç dakika yanmıştır?

A- 30 B- 45 C- 60 D- 90

Cevaplar:

1- B

2- A

BİRİNCİ SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Bu soruda trafik ışıklarının bir tam döngüsünün ne kadar sürdüğü ve belirli bir süre içinde kırmızı ışığın ne kadar yandığı hesaplanıyor.

Döngü Süresinin Hesaplanması: Işıkların yanma süreleri toplanır:

Kırmızı: 30 saniye

Sarı: 10 saniye

Yeşil: 20 saniye

Toplam: 30 + 10 + 20 = 60 saniye (1 dakika).

Oran-Orantı Kurulması:

Işık her 60 saniyelik (1 dakikalık) döngünün 30 saniyesinde kırmızı yanıyor. Eğer toplam süre 5 dakika ise, kırmızı ışığın ne kadar yanacağını bulmak için orantı kurulur:

1 dakikada 30 saniye yanıyorsa,

5 dakikada x saniye yanar.

x = 5 × 30 = 150 saniye.

Sonuç: 5 dakika içerisinde kırmızı ışık toplam 150 saniye yanar. Cevap B seçeneğidir.

İKİNCİ SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Bu çözümde ise daha uzun bir zaman dilimi (1 saat) üzerinden kırmızı ışık süresi hesaplanmış.

Döngü Bilgisi: İlk sorudan bildiğimiz üzere, her 1 dakikalık (60 saniyelik) sürenin 30 saniyesinde kırmızı ışık yanıyor. Yani sürenin tam yarısı kırmızı ışığa ayrılmış.

1 Saatlik Hesaplama:

1 saat toplam 60 dakikadır. Her 1 dakikada 30 saniye kırmızı yanıyorsa, 60 dakikada x saniye yanar.

x = 60 \times 30 = 1800 saniye.

Saniyeyi Dakikaya Çevirme:

Bulduğumuz 1.800 saniyenin kaç dakika ettiğini öğrenmek için 60'a böleriz:

1.800 / 60 = 30 dakika.

Sonuç: 1 saatlik süre zarfında kırmızı ışık toplam 30 dakika boyunca yanmış olur. Cevap A seçeneğidir.