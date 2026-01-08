Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

- Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa finaline hazırlanıyor.
- Okan Buruk yönetiminde pas, savunma ve hücum çalışmaları yapıldı.
- Takım, yarın son antrenmanını gerçekleştirecek.
Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Galatasaray, yarın saat 17.00'deki idmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.