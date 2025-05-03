Galatasaray galibiyet serisini 6’ya yükseltti

İHA

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor’u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini de 6'ya çıkardı.

SERİ 6 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig’de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor ve Sivasspor, Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe ve Konyaspor’u mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, ligde gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.