Galatasaray galibiyet serisini 6’ya yükseltti

İHA
Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor’u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini de 6'ya çıkardı.
SERİ 6 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, Süper Lig’de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor ve Sivasspor, Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe ve Konyaspor’u mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, ligde gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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