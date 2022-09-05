Galatasaray, Gaziantep FK'yı mağlup etti

Galatasaray, Gaziantep FK'yı mağlup etti

Galatasaray Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti.

Maç iki takımında istekli oyunuyla hızlı başladı.

Sagal ile Gaziantep FK öne geçti

Karşılaşmanın 27.dakikasında Alexandru Maxim'in asistinde Angelo Sagal şık bir vuruşla Fernando Muslera'yı geçti ve Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi.

Gomis maça dengeyi getirdi

Mücadelenin 36.dakikasında savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren Bafetimbi Gomis, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Abdülkerim kırmızı kart gördü

İlk yarının son dakikalarında Joao Figueredo ile hava topuna çıkan Abdülkerim Bardakcı rakibinin yüzüne yaptığı müdahele sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

Gomis penaltıyı kaçırdı

Maçın ikinci yarısı hızlı başlarken 10 kişi olan sarı-kırmızılılar ataklarına devam etti. Karşılaşmanın 71.dakikasında ceza sahası içinde Dries Mertens yerde kalırken hakem Yaşar Kemal Uğurlu Penaltı noktasınıgösterdi. Topun başına gelen Bafetimbi Gomis penaltıyı kaçırdı.

Son dakikalarda galibiyet golü geldi

90+1. dakikada Stelious Kitsiou topu kendi ağlarına yolladı ve Galatasaray 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle bitti.