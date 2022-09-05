Petrol
95.78
2.97%
Euro
18.0967
-0.12%
Dolar
18.2191
0.10%
Altın
1.001
-0.08%
Borsa
3358
0.00%
Bitcoin
363.583
-0.49%
BTXN Coin
5.16
-0.95%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C
    Galatasaray, Gaziantep FK'yı mağlup etti

    Galatasaray, Gaziantep FK'yı mağlup etti

    Galatasaray Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
    • 05.09.2022 - 23:04
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 23:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti.

    Maç iki takımında istekli oyunuyla hızlı başladı.

    Sagal ile Gaziantep FK öne geçti

    Karşılaşmanın 27.dakikasında Alexandru Maxim'in asistinde Angelo Sagal şık bir vuruşla Fernando Muslera'yı geçti ve Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi.

    Galatasaray, Gaziantep FK yı mağlup etti #1

    Gomis maça dengeyi getirdi

    Mücadelenin 36.dakikasında savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren Bafetimbi Gomis, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

    Galatasaray, Gaziantep FK yı mağlup etti #2

    Abdülkerim kırmızı kart gördü

    İlk yarının son dakikalarında Joao Figueredo ile hava topuna çıkan Abdülkerim Bardakcı rakibinin yüzüne yaptığı müdahele sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

    Gomis penaltıyı kaçırdı

    Maçın ikinci yarısı hızlı başlarken 10 kişi olan sarı-kırmızılılar ataklarına devam etti. Karşılaşmanın 71.dakikasında ceza sahası içinde Dries Mertens yerde kalırken hakem Yaşar Kemal Uğurlu Penaltı noktasınıgösterdi. Topun başına gelen Bafetimbi Gomis penaltıyı kaçırdı.

    Son dakikalarda galibiyet golü geldi

    90+1. dakikada Stelious Kitsiou topu kendi ağlarına yolladı ve Galatasaray 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle bitti.

    Galatasaray, Gaziantep FK yı mağlup etti #3

    Galatasaray, Gaziantep FK yı mağlup etti #4

    Galatasaray, Gaziantep FK yı mağlup etti #5

    Galatasaray, Gaziantep FK yı mağlup etti #6

    Galatasaray, Gaziantep FK yı mağlup etti #7


    İlginizi Çekebilir

    4 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    4 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Sıfır makyaj Melis!
    Medya

    Sıfır makyaj Melis!

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir