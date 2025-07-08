Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Çaykur Rizespor'a kiraladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu’nu bir yıllığına kiralayarak kadrosuna dahil etti.

Galatasaray ve oyuncuyla yapılan anlaşmanın ardından 25 yaşındaki forvet, sezon sonuna kadar sürecek kiralık sözleşmeye imza attı.

HOLLANDA'DA PARLADI

Futbol kariyerine Hollanda’da başlayan, çeşitli yaş kategorilerinde Milli Takım formasını da giyen Dervişoğlu, Süper Lig’de Galatasaray, Hatayspor ve Gaziantep FK formalarıyla toplam 94 maça çıktı.

GALATASARAY, GENÇ OYUNCUYU 3. KEZ KİRALADI

Daha önce 1.5 sezon kiralık olarak Galatasaray’da forma giyen Halil Dervişoğlu, 2023 Temmuz’unda Brentford’dan bonservisiyle transfer edilmişti. Ancak Sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin gerisinde kalan oyuncu, önce Hatayspor’a, ardından Gaziantep FK’ya kiralanmıştı. Bu transferle birlikte Dervişoğlu, Galatasaray’dan üçüncü kez kiralık olarak ayrılmış oldu.