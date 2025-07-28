Galatasaray Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'yla sözleşme yeniledi

Galatasaray iç transferde işleri sıkı tutuyor.
Leroy Sane'yle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar Victor Osimhen transferi için de büyük bir çaba harcadı.
Nijeryalı golcüde de mutlu sona yaklaşan Galatasaray, iç transferde 2 önemli isimle sözleşme uzattı.
İKİSİNİN DE SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Bu iki isim Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan oldu.
Buna göre sarı-kırmızılılar Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinin 2027 yılına uzatıldığını duyurdu.
Ayrıca Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığı TFF'ye bildirildi.