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Galatasaray Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'yla sözleşme yeniledi

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinin 2027 yılına, Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
28.07.2025 18:05
Galatasaray Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'yla sözleşme yeniledi

Galatasaray iç transferde işleri sıkı tutuyor.

Leroy Sane'yle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar Victor Osimhen transferi için de büyük bir çaba harcadı.

Nijeryalı golcüde de mutlu sona yaklaşan Galatasaray, iç transferde 2 önemli isimle sözleşme uzattı.

İKİSİNİN DE SÖZLEŞMESİ UZATILDI 

Bu iki isim Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan oldu.

Buna göre sarı-kırmızılılar Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinin 2027 yılına uzatıldığını duyurdu.

Ayrıca Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığı TFF'ye bildirildi.

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