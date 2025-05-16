Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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