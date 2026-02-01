Galatasaray, Kayserispor'u rahat yendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 20. hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Radomir Djalovic’in çalıştırdığı Kayserispor, hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk ettiği rakibi Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

GALATASARAY'DAN 4 GOLLÜ GALİBİYET

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Aaron Opoku (kendi kalesine), 26. dakikada penaltıdan Victor Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+4. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

LEMINA, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maçtın 34. dakikasında sarı kart gören Mario Lemina cezalı duruma düştü ve Rizespor deplasmanında forma giyme şansını kaybetti.

YENİ TRANSFERLER OYNADI

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang maça ilk 11'de başladı ve 73. dakika sahada kaldı.

Bir başka yeni transfer Yaser Asprilla ise aynı dakikada Noa Lang yerine oyuna dahil oldu.

GALATASARAY, PUANINI 49 YAPTI

Bu galibiyetin ardından lider Galatasaray puanını 49'a yükseltti. Kayserispor 15 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Gelecek hafta Galatasaray, Rizespor'a konuk olurken, Kayserispor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Galatasaray 4-0 Kayserispor

90' Mauro Icardi penaltı noktasından sol köşeye çok sert vuruyor ve adeta ağları deliyor.

90’ Gol… Galatasaray 4-0 Kayserispor (Icardi) (P)

90' Sağ kanatta içe kat eden Ahmed'in şutunda top Katongo'nun eline çarptı.

90' Kayserispor'da Denis Makarov, Ahmed Kutucu'yu çekerek düşürdü ve sarı kart gördü.

88' Kayserispor'da Aaron Opoku oyundan çıkarken Jadel Katongo oyuna giriyor.

85' Galatasaray'da Yaser Asprilla kanatlara hareketlilik getirdi. Kolombiyalı futbolcu şık hareketler sonrası taraftarlardan alkış topluyor.

82' Galatasaray'da Victor Osimhen alkışlarla kenara gelirken, Ahmed Kutucu oyunda.

81' Galatasaray'da Asprilla sağ kanattan içeri doğru sokuldu ve yerden sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

78' Kayserispor'da Youssef Ait Bennasser'in yerine Dorukhan Toköz oyunda.

75' Galatasaray'da Osimhen'in ara pasıyla ceza sahasına giren Icardi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruş kalecide kaldı.

73' Galatasaray'da yeni transfer Noa Lang oyundan çıkarken, bir diğer yeni transfer Yaser Asprilla oyunda.

71' Golü atan Cardoso pozisyon içerisinde ofsaytta olduğu için filelere giden top değer kazanmıyor.

70' Savunma arkasına atılan derin pasa hareketlenen Cardoso karşı karşıya pozisyondan yerden sağ köşeye vurdu ve farkı ikiye indirdi.

67' Kayserispor'da Stefano Denswil, Osimhen'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

66' Galatasaray'da üç oyuncu değişikliği... Abdülkerim Bardakcı, Mario Lemina ve Roland Sallai kenara gelirken; Mauro Icardi, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş oyunda.

64' Galatasaray'da sağ kanattan Sallai ortaladı, savunma karşıladı. Boşta kalan topu Sara içeri çevirmek istedi, yine savunma karşıladı. Korner.

60' Sağ kanata atılan uzun topa hareketlenen Osimhen, ceza sahasına girerek pasını çizgi önüne çıkardı. O noktada bulunan Sara sağ ayakla köşeye düzgün bir vuruş yaparak farkı üçe çıkardı.

60’ Gol… Galatasaray 3-0 Kayserispor (Sara)

60' Kayserispor'da iki oyuncu değişikliği... Furkan Soyalp ve German Onugkha kenara gelirken Joao Mendes ve Denis Makarov oyunda.

59' Galatasaray'da Torreira kaleyi cepheden gören noktadan sert vurdu. Top üstten auta gitti.

56' Kayserispor'da Furkan Soyalp, Torreira'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

54' Galatasaray'da Eren, Sara ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi pasını penaltı noktasının solundaki Osimhen'e çıkardı. Osimhen tekte vurdu, kaleci Bilal kurtardı.

52' Galatasaray takım halinde rakip yarı alanda hazırlık paslarıyla boşluk arıyor.

50' Galatasaray'da Osimhen ceza sahası içinde ayağını kaldırırarak tehlikeli harekette bulundu. Hakem faul kararı verdi.

49' Galatasaray ikinci yarıya baskılı başladı. Ev sahibi ekip sağlı sollu kanat akınlarıyla geliyor.

46' Kayserispor'da Carlos Mane ikinci yarıda Ramazan Civelek'in yerine oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 2-0 Kayserispor

45' Kayserispor'da Ramazan Civelek hakeme itirazları sonucu sarı kart gördü.

42' Galatasaray'da Lang'ın kullandığı serbest vuruşta Torreira topa dokunarak havalandırdı, Lemina röveşata vurdu. Kaleci Bilal kornere çeldi.

40' Kayserispor'da Onugkha, topsuz alanda Sallai'yi düşürdü. Hakem faul düdüğünü çaldı.

38' Galatasaray'da Lang sol kanattan etkili geldi ancak çektiği şut savunmadan döndü.

35' Mario Lemina gördüğü sarı kartın ardından ligdeki Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

34' Galatasaray'da Lemina, hızlı hucüma çıkan Kayserispor'u faülle durdurdu. Hakem tereddütsüz sarı kart gösterdi.

32' Galatasaray'da baskıyla topu kapan Sallai sağ kanatta Carole'ün faulü sonrası yerde kaldı. Tehlikeli nokta.

30' Farkı ikiye çıkaran Galatasaray kendi yarı alanında top çeviriyor.

26' Osimhen sağ ayak içiyle sol köşeye yerden sert vurdu ve penaltıyla farkı ikiye çıkardı.

26’ Gol… Galatasaray 2-0 Kayserispor (Osimhen) (P)

25' Kayserispor'da Osimhen'i düşüren kaleci Bilal Bayazit sarı kart gördü.

25' Galatasaray'da ön alan baskısıyla Denswil'den topu kapan Osimhen, kaleciyi çalımlamak isterken Bilal'in müdahalesi ile yerde kaldı.

24' Miguel Cardoso ayağa kalktı. Maç kaldığı yerden devam ediyor.

23' Miguel Cardoso yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada. Oyun durdu.

22' Galatasaray'da Eren Elmalı, Cardoso'ya yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

20' Galatasaray'da ceza sahasının solunda son çizgiye inen Eren, pasını penaltının noktasının solundaki Osimhen'e attı. Osimhen sol ayağıyla tekte vurdu, top direğin yanından auta gitti.

17' Galatasaray'da Noa Lang ceza sahasının solunda topu sağına çekip yerden vurdu. Top kaleci Bilal'de kaldı.

14' Galatasaray'da Sallai'nin sağ kanattan yaptığı ortada Eren, kale önünde kafa vurdu. Top az farkla auta gitti.

11' Kayserispor kalesinde gördüğü golden sonra skoru dengeleyebilmek için rakip kaleye yüklenmeye çalışıyor.

7' Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından kale önüne açtığı ortada Opoku, topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağlarına yolladı.

7’ Gol… Galatasaray 1-0 Kayserispor (Opoku) (Kk)

7' Kayserispor'da Furkan ceza sahasının hemen dışından müsait pozisyonda şutunu çekti. Top kaleci Uğurcan'da kaldı.

5' Galatasaray maça ön alan baskısıyla başladı. Ev sahibi ekip, Kayserispor'un pas yapmasına izin vermiyor.

3' Galatasaray'da Noa Lang ceza sahasının içinde Roland Sallai'nin açtığı ortada kafayı vurdu. Top farkla auta gitti.

1' Maç başladı.