Galatasaray - Kayserispor - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-0 KAYSERİSPOR
8' Torreira, orta sahanın sağında Ramazan Civelek'e faul yaptı.
7' Galatasaraylı oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Kayserispor savunmasında boşluk arıyor...
6' Barış Alper'in ceza yayı gerilerinden sağ ayak üstüyle çektiği şut yandan dışarı gitti. Kayserispor, kale vuruşu kullanacak.
6' Galatasaraylı oyuncular hazırlık pasları yapıyor...
4' Kullanılan serbest vuruşta kaleci Bilal, topu uzaklaştırdı. Pozisyonun ardından sakatlık yaşadı. Sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.
3' Eren Elmalı rakip ceza sahasının sol dışında Gökhan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.
2' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Kartal Kayra'nın ceza sahasına açtığı orta doğrudan dışarı gitti.
2' Carole, sol kanattan ceza sahasına ortaladı Yunus Akgün'e çarpan top dışarı çıktı. Kayserispor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.
Saat 19.00'da başlayan ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor.
GALATASARAY, 8 PUAN ÖNDE
Ligde 33 müsabakada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
GALATASARAY, ŞAMPİYONLUK MAÇINDA
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, karşılaşmada yenilmemesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
İLK YARIDA GALATASARAY KAZANDI
İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, sezonun ilk yarısındaki maçı farklı kazandı.
Galatasaray, ligin 17. haftasında Kayseri'de yapılan maçtan Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 5-1 galip ayrıldı. Kayseri temsilcisinin tek golünü Stephane Bahoken kaydetti.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon
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